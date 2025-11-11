Ц СКА надигна глава. "Червените" удариха Левски във Вечното дерби и показаха, че в този разкъсан от критики отбор има нещо. Нещо, което напомня за годините, в които "армейците" доминираха. Христо Янев също доказа, че е правилен избор, след като отборът му върви във възходяща линия. Може да се каже, че до голяма степен именно треньорът на ЦСКА спечели дербито с тактическите си решения и избора си на титуляри. Тази победа във Вечното дерби обаче не трябва да задоволява отбора. "Червените" трябва да яхнат еуфорията от успеха над Левски и да продължат в същия дух. В един момент от сезона ЦСКА беше тотално зачеркнат за битката в Първа лига, мотаейки се около последните места. Другите обаче също не са цвете за мирисане, допускат грешка след грешка и сега стана така, че "отвратително слабият" ЦСКА е само на 2 точки зад шампионите от Лудогорец и на 5 от място в първата четворка. Дяволът не е толкова черен...

