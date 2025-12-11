С илните изяви на нападателя на ЦСКА Леандро Годой не останаха незабелязани. Авторитетният футболен портал "Transfermarkt" покачи цената му с 1 000 000 евро. Това стана ясно след последния ъпдейт на сайта, който следи за цените на футболистите по цял свят, като ги актуалицира през 6 месеца. Когато пристигна на "Армията" от Берое в началото на сезона, аржентинецът беше оценен от "Transfermarkt" на 1 500 000 евро. Стойността му беше с 300 000 по-малко от парите, платени за трансфера му - 1 800 000 евро. Десет гола за ЦСКА по-късно цената на Годой вече е 2 500 000 евро. Сумата е една и съща с тази, на която е оценен партньорът на Кошмара в атаката на "червените" - Йоанис Питас. Двамата към днешна дата са най-скъпите футболисти на ЦСКА. Стойността им пък е над 1/4 от общата на "червените". Тя също е скочила през последните 6 месеца. През юни отборът на "армейците" е бил оценен на 17 350 000, а сега сумата е близо милион и половина повече - 18 800 000 евро.

