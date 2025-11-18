П ърва рожба гушнаха тенисистката Яна Сизикова и баскетболистът Михаил Кулагин. Дъщеря им София дойде на бял свят на 27 октомври, по-малко от 6 месеца след сватбата им през юни.

„Нашето щастие. Злато. Безусловна любов. Пожелах си те на Нова година а в листчето, което запалих по време на зарята в Австралия, беше твоето име“, написа 31-годишната майка, която е носителка на 6 WTA титли на двойки.

Нейният връстник Кулагин също е родом от Москва, като в момента играе за Самара, но голяма част от кариерата му минава в ЦСКА и УНИКС, с които е петкратен шампион в местното първенство. Връзката му с атрактивната Яна започна през 2024 г. Преди това бившият национал се срещаше със сребърната олимпийска медалистка в художествената гимнастика Яна Кудрявцева, но той й изневери и тя го напусна.

Сизикова пък се омъжи през 2021 г. за треньора Александър Кунин, но бракът им продължи кратко. Преди 5 г. френската полиция арестува Яна по подозрение за участие в урeжданe на мачове на Ролан Гарос. Тогава с Мадисън Бренгъл (САЩ) загубиха на старта от Андреа Миту и Патриция Мария Циг. Подозренията възникнали заради петия гейм във II сет, в който Сизикова допуска две поредни двойни грешки, които водят до пробив за съперничките. В същото време в страни извън Франция са регистрирани необичайно много зaлoзи за победа на румънките.