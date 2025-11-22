Б аща за пети път стана легендарният тенисист Борис Бекер. Трикратният шампион, чийто личен живот е в ренесанс след престоя му в британски затвор през 2022 г., съобщи щастливата новина навръх 58-мия си рожден ден.

Малката Зое Витория е проплакала на 21 ноември сутринта в Милано, където германецът и Лилиан де Карвальо Монтейро (35) се заселиха. „Зое идва от гръцката митология и означава живот. Витория е женската форма на Виктор, първото име на бащата на Лилиан. Майката и дъщерята са добре!”, разказа Бекер, който се ожени за екзотичната красавица миналото лято в Потофино. Тя е родом от африканския остров Сао Томе и Принсипи, където баща й Виктор Монтейро е бил министър на отбраната и кандидат за президент през 2014 г.

От първата си съпруга Барбара бившият №1 в света има синове Ноа Гейбриъл и Елиас, съответно на 31 и 26 г. Освен това Бекер се сдоби с извънбрачна щерка Ана (25) от рускинята Анжела Ермакова, както и със син Амадеус (15) от втората си съпруга Лили Керсенберг.

Неотдавна Де Карвальо Монтейро сподели: „Може би един ден, когато съм по-зряла и съм натрупала повече опит в Европа, ще се прибера в Сао Томе и Принсипи, за да върнем нещо на моята страна. С Борис говорим, че може би имаме втора резиденция там. Искам детето ми да знае откъде съм. Това прави баща ми и мен много щастливи, че се ожених за мъж, който наистина уважава моята култура. Борис е първият мъж, когото представих на татко“.

В шоуто на Sky „Моята история“ пък самият Бекер заяви ентусиазирано: „Преживявам най-красивите си моменти от дълго време насам. Всички деца са прекрасни. И както Франциск е казал: „Бог обича всяко дете“. Щастието винаги е моментна снимка. Напоследък отново се справям много добре, както може би не ми се е случвало през последните 20 години".

На въпроса дали иска още деца от Лилиан, звездата отвърна: „Сега имаме едно, а по-късно ще помислим за още“.



