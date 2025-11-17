Юрген Матай е щастлив татко на дъщеря от 3 г., а сега се очаква ново попълнение.

У упс, направихме го отново – с тези думи и с трогателно клипче на цялото семейство, жената на Юрген Матай съобщи за втората си бременност.

Бившият капитан на ЦСКА и Сабрина посрещнаха дъщеря си Наела-Нова преди точно 3 г., а новото бебе се очаква през 2026 г. През януари след 120 мача и 11 гола за армейците 32-годишният защитник се върна в клуба, от който започна неговата професионална кариера – Екселсиор, в родния му град Ротердам.

Юрген и сексапилната Сабрина, която е от марокански произход, споделят обща страст по пътешествията, като любимите им дестинации са Малдивите, Дубай, Париж и гръцките острови. Според някои публикации, 191-сантиметровият Матай приел исляма, за да получи разрешение от семейството на своето момиче да се ожени за него.