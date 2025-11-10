З етьове ръгбисти има футболната легенда на Англия Алън Шиърър.

Голямата му дъщеря Клои се сгоди за Мики Йънг, който през 2023-та сложи край на кариерата си, която премина основно в Нюкасъл Фалконс във Висшата ръгби лига.

33-годишната дама обяви щастливата новина в социалните мрежи, а един от първите коментирали беше именно Шиърър, който сега е коментатор. „Крайно време беше“, написа Шиърър, който държи рекорда за най-много голове в елита на Англия – 260.

С решението да създаде свое семейство Клои тръгна по стъпките на по-малката си сестра Холи, която преди година по същото време каза „да“ на друг ръгбист - Джо Марчант. Двамата са по-известната двойка, тъй като тя е певица, а той – национал на Англия.

Освен двете момичета Шиърър и съпругата му Лайна имат и син – Уил, който е на 24.