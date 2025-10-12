Л егендата на Франция и Арсенал Робер Пирес се събра с втората си жена, но само за да отпразнуват рождения ден на дъщеря им Ная. Моделката Джесика Лемари публикува клипче в Инстаграм, на което се вижда как семейството вечеря в парижкия ресторант „Сиена“.

“Моята дъщеря, моето слънце, моята най-добра приятелка. Ти си красива, блестяща, забавна, силна и толкова вдъхновяваща – разчувства се бившата мадам Пирес в Инстаграм. - Безкрайна горда съм от жената, в която се превърна. Обичам те с цялото си сърце, дете на любовта“.

Кулминацията на 8 октомври е моментът, в който 20-годишната Ная отваря подаръка от родителите си – чанта на „Баленсиага“ за 2000 евро. Момичето изпада в луд възторг и дълго прегръща мама и тате, които се разделиха през 2024 г. Миналия декември Робер и Джесика съобщиха: „След 21 години съжителство, 11 г. брак и три великолепни деца решихме да се разделим. Оставаме много близки и винаги ще бъдем семейство с нашите деца”.

Световният и европейски шампион отглежда с Джесика и синове Тео и Алесио, съответно на 18 и 14 г. По-малкият върви по стъпките на баща си. Между 1997 и 2003 г. Робер бе женен за Натали, с която имаше връзка още от 1992-а, когато риташе за Мец.