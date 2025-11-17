Д ъщерята на легендарната ни двойка в спортните танци Виолета Янева и Салваторе Тодаро – Азия, се цели във върховете на тениса с помощта на Цветана Пиронкова. Талантливото момиче живее с родителите си в Катания, но два пъти месечно пътува до Пловдив, за да попива умения от полуфиналистката на „Уимбълдън 2010“, а това лято е провела подготовка и в родната на майка си Варна.

Усилията на Азия са дали резултат, защото тази седмица тя проби в Топ 8 на турнира на 24-те най-добри състезателки в своята възраст в Италия. Преди това тя завърши втора по точки, събрани от 4-те квалификационни турнира за региона Сицилия/Калабрия, като беше финалистка в градовете Сиракуза, Фюджи и Реджо Калабрия. Така намери място в надпреварата „Next Gen” до 10 г., провела се по време на Финалите на ATP в Торино. “Италианската федерация по тенис пое пътните и престоя на Азия, а освен това подаряваше безплатни билети на всеки участник и негов родител за ATP Финалите. Иначе цената им е от 400 до 1200 евро – разказа гордата майка Виолета. - Това е много стимулиращо за децата. Видяхме всички най- добри тенисисти в света. Азия от две години е в регионалният национален отбор на Сицилия и получава безплатни тренировъчни лагери през цялата година , както и е титуляр на региона за всички национални отборни турнири. Идоли на дъщеря ми са Арина Сабаленка, и разбира се, Яник Синер“.

Паралелно с това Азия се занимава и с танци: „Искахме да й дадем обаче и друга перспектива, затова я записахме на тенис. Много е добра и в двата спорта, не искаме да танцува заради нас. В момента сякаш надделява страстта й към тениса. Мечтая един ден да я видя на „Уимбълдън“, усмихва се Вили, която живее на Апенините от 17-годишна, а със Салваторе са заедно от 23 г. През 2013-а, едва 30-годишни, те прекратят кариерата си, след като печелят Световната купа и пробиват до пето място на световно първенство. Освен това повече от две десетилетия Тодаро и Янева управляват собствен клуб в Катания, но помагат и на двойки от цял свят, а Виолета е и съдия към Международната федерация. У нас тя е вицепрезидент на федерация по спортни танци, като се похвали, че на 22 ноември Бургас ще бъде на световно за млади танцьори.

Таня Манова