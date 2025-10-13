В тората дъщеря на легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн върти успешен бизнес със зърнени закуски, които кръсти „Супер Кийн“.

Кара се впусна в начинанието, след като през 2021-а беше диагностицирана с автоимунно заболяване – лупсус. „Симптомите се появиха преди около пет години – варираха от болки в ставите до косопад и мехури по кожата. Мислих си, че всичко е от стрес и умора. И така, докато в един момент не можех да мръдна и бях прикована към леглото три месеца“, разказа 29-годишната Кара. „Разбрах колко важно е здравословното хранене, но и балансираният живот – сън, изолиране на стреса“.

ROY KEANE'S daughter Caragh has revealed how her battle with lupus inspired her to launch her own business, just years after the condition left her bed-bound. pic.twitter.com/cJx4B8dC5r — Elochukwu (@elosim_soy) October 12, 2025

Младата дама дълго работила върху диетата, а сега нейните полезни за червата закуски се продават в магазините във Великобритания. Самата тя твърди, че има подкрепата на семейството, а своя баща Рой Кийн нарича „най-грижовния човек“. Тя е второто поред от петте му деца, от които четири са момичета. Освен на нея бившият ирландски национал и съпругата му Тереса Дойл се радват още на щерките Шанън, Леа и Алана и на сина Eйдън.