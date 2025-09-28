Б роени дни преди 30-ия си рожден ден чилийската тенис звезда Николас Джари гушна третата си рожба. Този път съпругата му – икономистката Лаура Урутикоечеа, го дари с дъщеричка след синовете Хуан и Сантяго, съответно на 3 и 2 г.

201-сантиметровият горд татко пусна кадри от болницата с думите: „Добре дошла, Селесте. Благодарен съм, че мога да споделя тези дни със семейството си и за цялата любов, която получихме. Наистина е зареждащо, за да мога да завърша сезона по най-добрия начин“.

През 2024-та семейството преживя изключително труден момент, след като се оказа, че Джари страда от вестибуларен неврит - състояние, което засяга вътрешното ухо и вестибуларния нерв, който е отговорен за изпращането на сигнали до мозъка относно баланса и пространствената ориентация. Това състояние може да доведе до внезапен и тежък световъртеж, което влияе върху способността на човек да поддържа равновесие и да се извършват ежедневни дейности. „Това бяха най-лошите 6 месеца в живота ми и изпаднах в депресия. Не исках да ставам от леглото и се наложи психиатър да ми изпише лекарства. Мислех, че никога няма да се върна на предишното ниво на корта, така че започнах да ценя тениса много повече“, призна Николас, който в момента е №96 в ранглистата.

В сблъсъците с Григор Димитров той изостава с 2:3, като загуби последните си три мача с българина, включително в Монте Карло и Мадрид тази пролет.