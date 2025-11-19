Б ившата волейболна националка Гергана Димитрова и нейният колега Златко Кьосев отбелязаха с красиво тържество появата на първородната си дъщеря.

В деня на погачата, младата майка съобщи за идването на малката Яна в социалните мрежи. „Целият ни свят ще бъдеш ти“, написаха щастливите родители под кадър с ръчичката на бебето. То се роди на 7 октомври за радост на мама и тати, които вдигнаха голяма сватба в края на април 2024 г.

29-годишната посрещачка, чиято кариера започна в ЦСКА, се сгоди за Кьосев (32) през юли 2017-а по време на разходка с приятели до Седемте рилски езера. Русокосата хубавица стана част от семейството на волейболната легенда Борислав Кьосев, който е чичо на посрещача на Пирин (Разлог). Този сезон Златко се върна на терена след двугодишна пауза, като за последно игра за Добруджа. Кьосев е продукт на школата на Левски, а кариерата му мина също през Монтана и Нефтохимик.