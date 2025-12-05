Матео и Федерика се ожениха през юни, а скоро ще стана и родители.

Н ай-хубавия подарък получи за Коледа защитникът на Милан Матео Габия. 26-годишният футболист и съпругата му Федерика Руджери показаха бременното й коремче под елхата, като италианските медии поясниха, че детето ще е момиче.

„Обрат в сюжета: скоро ще бъдем мама и татко“, коментираха бъдещите родители в Инстаграм, а фен на Матео написа: „Пази бебето, както пазиш вратата на Милан“.

На 25 юни Габия и Руджери вдигнаха красива сватба в Тоскана в присъствието на съотборниците на младоженеца. Изящната булка е бивша плувкиня и има диплома по право.