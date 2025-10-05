Н орвежката звезда в биатлона Тарей Бьо е станал баща и на дъщеря, след като преди 3 г. му се роди син Арон. Журналистката Гита Симонсен, която се омъжи за Бьо през юли 2024 г., пусна мили снимки от уютната им къща в Осло на стойност 215 000 евро.

Тя обясни: „Ева става на малко повече от седмица днес. Доста очарователна малка госпожица. Забавляваме се в нашия балон - семейството от четирима души“.

37-годишният Бьо сложи край на кариерата си миналия сезон след 14 титли от големи първенства - 3 олимпийски и 11 световни, като преждевременно се пенсионира и още по-успешният му брат Йоханес (32). Последният също вече има две деца от юристката Хеда - Густав и София, съответно на 5 и 2 г. "Променихме темата на разговор от биатлон на бебета“, пошегува се Тарей, който има още двама братя и сестра.