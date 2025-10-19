В идната жертва на Джефри Епстийн, Вирджиния Робъртс Джуфре, е била брутално пребита и изнасилена от „известен министър-председател“ в серия от жестоки срещи, преди да успее да се спаси от педофила.

В посмъртните си мемоари „ Ничие момиче: Мемоари за оцеляване на насилие и борба за справедливост “, Джуфре си спомня как е молила Епстийн да се намеси, след като неназованият политик я е принудил да моли за живота си, но педофилът студено ѝ е казал, че това е просто част от работата ѝ.

„Бях третирана толкова брутално и след това видях безчувствената реакция на Епстийн на това колко ужасен се чувствах, трябваше да приема, че той ме е хвалил просто като манипулация, за да ме държи подчинена“, пише Джуфре, според откъс, споделен с The Post.

Джуфре не разкрива кой е насилникът й, като само го нарича „министър-председател“, казвайки, че се страхува, че звярът „ще се опита да я нарани“, ако напише името му.

В миналото обаче тя е посочвала бившия израелски премиер Ехуд Барак в съдебни документи като един от многото мъже, които са я изнасилили, твърдение, което той многократно е отричал.

В мемоарите си Джуфре казва, че за първи път се е срещнала с „министър-председателя“ на частния остров на Епстийн в Американските Вирджински острови някъде през 2002 г., когато е била само на 18 години. Наредили ѝ да го ескортира до кабана, но мъжът ясно заявил веднага щом останали сами, че „желае насилие“.

„Той многократно ме души, докато не загубих съзнание и се наслаждаваше да ме гледа как се страхувам за живота си. Ужасяващо, министър-председателят се засмя, когато ме нарани, и се възбуди още повече, когато го помолих да спре. Излязох от хижата, кървяйки от устата, вагината и ануса. В продължение на дни ме болеше да дишам и да преглъщам“, пише Джуфре.

Смразяващата история е включена в мемоарите на Джуфре, които ще бъдат публикувани следващата седмица и които тя е написала в годините преди трагичното си самоубийство през април. Тя беше на 41 години.