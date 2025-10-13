Х аос в израелския парламент.

Докато се изразяваха благодарности в Ксенета към Тръмп и ролята му за спиране на военните действия в Газа, настъпи истински хаос и се наложи за де намеси охраната.

Речта на президента Доналд Тръмп пред израелския парламент беше прекъсната от крещящи протестиращи в понеделник сутринта.

Тръмп се обърна към израелския Кнесет, след като всички живи заложници в Газа бяха освободени като част от историческото мирно споразумение.

„Това беше много ефикасно“, каза Тръмп, след като протестиращите бяха ескортирани.

В понеделник Тръмп беше в Израел, за да отбележи постигнатото с посредничеството на САЩ примирие и споразумение за заложници между Израел и Хамас, преди да продължи към Египет за ключова среща на върха, която се надява да затвърди края на войната и да проправи пътя за по-траен мир в Близкия изток.

"Сирените спряха, няма повече изстрели, това не е само краят на войната, това е краят на терора и началото на период на надежда. Това скоро ще бъде един изключителен регион, зората на един нов Близък изток . Благодаря ви, премиер Нетаняху, за всичко и трябва да ви кажа, че с него изобщо не е лесно да се работи. Но това го прави страхотно. Благодаря ти, Биби"! - каза Тръмп .

Той благодари на всички арабски страни, които се включиха и помогнаха.

"Това е триумф за Израел, да види подобна гледк" - добави американският президент.

Скоро левият член на Кнесета започна да обижда Тръмп, след което беше изгонен от охраната.

Преди Тръмп, Нетаняху говори в парламента, заявявайки, че името на Тръмп ще остане запечатано в историята на човечеството. Той благодари на американския лидер за споразумението за прекратяване на огъня в Газа, довело до размяната на заложници.

Нетаняху посочи, че Тръмп е „най-големият приятел, който държавата Израел някога е имала в Белия дом“ и добави, че и двамата са ангажирани с мира в Газа .

В понеделник палестинската войнствена групировка Хамас освободи израелски заложници.

*Източник: Blic, MailOnline