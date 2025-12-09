Б ившият министър на отбраната и бивш външен министър на България Николай Младенов се очаква да оглави изпълнителния комитет, който ще управлява следвоенна Газа.

Това са заявили двама източници пред „Файненшъл таймс“. Очакваше се Тони Блеър, бившият британски премиер, да заеме престижния пост, но той е отпаднал след възражения на арабски и мюсюлмански страни. Британският вестник припомня, че българинът Николай Младенов често е действал като посредник между Израел и Хамас.

След като напусна българската политика през 2012 г., Младенов направи шеметна кариера в ООН. Той се занимава с Близкия изток, като шест години бе спецкоординатор на Световната организация за мирния процес там. Работи като посредник между Израел, Хамас и Палестинската автономия. Преди това бе спецпратеник на ООН за Ирак.

Николай Младенов бе и първият гост на "Телеграфно подкастът". Епизодът може да гледате тук:

​Блеър беше единственият човек, посочен поименно за бъдещия Съвет за Газа от Доналд Тръмп. Той определи британеца като „много добър човек“. Блеър отговори, че планът на Доналд Тръмп е „смел и интелигентен“ и заяви, че ще се радва да участва в съвета. Но Доналд Тръмп призна, че може да има възражения срещу назначаването на Блеър още през октомври: „Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали е приемлив избор за всички.“ Екипът на Блеър е потвърдил пред „Файненшъл таймс“, че той няма да участва в бъдещия Съвет за мир.