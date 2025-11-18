Р усия гръмна новина с аромат на шпионски трилър! ФСБ обяви, че е предотвратила опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност Сергей Шойгу – и то на най-неочакваното място: гробище в Москва.

Според руските държавни медии, по време на частно посещение на Шойгу на гроба на негови роднини е трябвало да избухне скрита експлозия. Службите твърдят, че са засекли “украинска следа” зад заговора – но не представят доказателства, което оставя много въпроси без отговор.

Историята става още по-заплетена. ФСБ обяви, че е разкрила “саботажна група” още в зародиш. Според информацията, разпространена от ТАСС, са задържани трима души – двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска държава.

Още по-драматична е фигурата на предполагаемия поръчител – Джалолидин Шамсов, гражданин на Таджикистан, който според руските служби се намира в Украйна. Той е издирван в Русия за убийство и незаконно притежание на оръжие.

Официални независими потвърждения за версията на ФСБ няма, но руските медии вече представят случая като поредната осуетена атака, зад която стоят „външни сили“.