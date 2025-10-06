Р усия хвърли нова медийна бомба! Службата за външно разузнаване (СВР) обяви, че Великобритания готви „провокация“ – атака срещу цивилен чуждестранен кораб в европейско пристанище.

По информация на Москва групата вече е пристигнала на Острова за специално обучение по саботаж. Планът – след „разкриването“ им, да бъде обявено, че са действали по нареждане на Кремъл.

СВР допълва, че украински бойци ще бъдат снабдени с произведено в Китай подводно оборудване – доказателство, което според Москва трябва да „замеси“ Пекин в подкрепа на руската война.

„Лондон бързо се свлича в периферията на историята и се опитва да скара големите сили една срещу друга“, твърдят от разузнаването и са категорични: опитите ще се провалят.