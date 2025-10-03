Р уски военни експерти предполагат, че атаките с украински дронове срещу черноморския курорт Сочи през нощта може да са били опит за елиминиране на Владимир Путин . Руският лидер присъстваше в града, произнасяйки антизападна реч, докато защитаваше продължаващия си конфликт.

Атаката с дрон доведе до затварянето на летището за пет часа и предизвика предупреждения за въздушна тревога през цялата нощ след появата на Путин в четвъртък вечерта в дискусионния клуб „Валдай“, пише Daily Star.

Украинците са използвали дронове над крайбрежни води по време на удари, които според съобщенията са продължили от полунощ до разсъмване.

Известният военен канал Two Majors заяви: „Ще бъде изключително интересно да се види дали опитът за атака срещу Краснодарския край с дронове е имал за цел да убие Върховния главнокомандващ Путин, който говори в Сочи в деня преди атаката. Това би могло да открие изключително интересни перспективи за развитието на войната“.

Изданието предполага, че ако Москва официално обяви, че е извършен опит за покушение, военните мерки могат да бъдат огромни.

Речта на Путин беше изпълнена с подигравки към Запада и твърдения, че НАТО вече е във война с Русия . Той се изсмя на предполагаеми руски дронове, които сеят хаос на летища в Дания, Норвегия, Германия и други държави.