С обственикът на SpaceX Илон Мъск казва, че мистериозен обект, носещ се през Kосмоса, „може да е извънземен “ и може да „заличи континент“ или „да убие по-голямата част от хората.

Съставът на междузвездния посетител 3I/ATLAS озадачава учените от четири месеца. Докато някои твърдят, че това е комета, носеща се през Слънчевата система със 209 000 км/ч, водещият теоретичен физик Ави Льоб предположи, че това може да е извънземен „кораб-майка“.

Експерти по НЛО смятат, че това може да са нашественици, които се опитват да осъществят първи контакт. Шефът на SpaceX, Мъск, каза в подкаста na Joe Rogan Experience, че обектът „може да е извънземен кораб“.

Той предупреди, че каквото и да е то, ще представлява огромен риск от сблъсък, ако се отклони от планираното си прелитане покрай Земята на 19 декември. Това е датата, на която учените смятат, че ще се доближи най-много до Земята.

Те смятат, че няма да се доближи на повече от 270 милиона километра. Но Мъск предупреди, че ръководителите на космическите програми трябва да продължат да наблюдават приближаването му, в случай че се отклони от прогнозираната си траектория на полета.

Той каза, че ако удари Земята, „би било като да унищожи нещо като континент“, добавяйки: „Може би и по-лошо. Вероятно ще убие по-голямата част от човешкия живот. Ако не и всички ни“. Астрономи от Системата за последно предупреждение за сблъсък със Земята на астероиди забелязаха обект с размерите на Манхатън, препускащ през Слънчевата система по траектория на бягство, на 1 юли, което предизвика широко разпространени спекулации за произхода му.

Когато се приближи най-близо до Слънцето на 30 октомври, беше забелязано да прави негравитационни ускорения, а засечен радиосигнал от обекта шокира наблюдателите.

Професор Льоб каза, че „аномалиите“ му подсказват, че „може“ да е извънземен космически кораб. Поведението му е толкова странно, че той каза, че никога няма да може да изключи възможността да е извънземен кораб.