С лед като няколко пъти смениха цветовете и увеличиха ускорението си, сега предполагаемите извънземни взеха и че се обадиха на радиочестоти за радост на едни и ужас на други.

Това тотално смути учените, които все пак продължават да смятат как обектът 3I/ATLAS си е комета, макар и доста нетипична. Затова пък уфолозите изпаднаха в почти религиозен екстаз и вече се готвят за среща на братята по разум. Те обаче решиха да се отдалечат от нас и твърдо вървят към външната част на Слънчевата система, а след това и към напускането й въобще.

Радио

НАСА този път доста бързо пусна обяснение защо кометата 3I/ATLAS е превключила на радиочестоти. Космическата агенция смята, че няма нищо сензационно в това как кометата се е обадила и то точно на честоти 1665 и 1667 Мхц. Смята се, че баш там звучат и други комети, които са подложени на разтопяване на големи части от тях. „Това явление се счита за признак на излъчване на летливи вещества, един вид „дишане“ на небесното тяло. Такива сигнали не са до 3I/ATLAS казателство за изкуствен произход. Те редовно се регистрират от естествени комети“ - обясниха от НАСА.

Уфолозите обаче с упоритост продължават да твърдят, че всъщност извънземните пробват по някакъв начин да се свържат с нас. И така опитват различни варианти, след като номерът с цветовете не минал, сега гледат да издават звуци на радиочестоти. Още повече, че има теории как извънземните не са длъжни да говорят човешки език, дори той да е английски, като в повечето холивудски филми. А е много вероятно две разумни същества от извънземна планета да общуват помежду си по различни начини – със звуци, с цветове, с миризми, по телепатия, жестове и т.н.

13

След като направи маневра около Слънцето и се ускори, 3I/ATLAS се оказа, че всъщност почти нищо не е загубила от масата си. Толкова близо до нашата звезда се очаква една комета, поне от познатите ни досега, да изгуби между една трета и половината от маса си. А 3I/ATLAS по различни изчисления е останала само с 13 или по-малко процента от масата си, твърдят физиците на НАСА. Те обясняват още, че и това, както и промяната на цветовете, може да се дължи на редкия феномен как върху кометата са се натрупали прах и други дребни частици, докато тя е преминавала през междузвездното пространство и се е получило нещо като космическа броня.

А лъченията са запечатали този прах и той по-трудно се отдела, следователно и запазва намиращия се отдолу лед. Затова кометата няма и така характерната опашка, която да отделя при среща със Слънцето, още повече, че тя е толкова близо. Все пак има нещо като лъчение отстрани, но то действало по-скоро като щит и пречело да се разтопи повече ледът отдолу. А тези топения предизвикали и смяната на цветовете, която толкова много обърка не само уфолозите, но преди всичко самите учени.

19

Макар и да не твърдят с абсолютна сигурност, 3I/ATLAS вече минава все по-близо да нашата планета и става удобна за наблюдение от тук. Най-вероятно на 19 ноември ще е най-подходящото време. След това кометата отива към Юпитер. И точно там харвардският астроном Ави Льоб (някои го произнасят като Лоуб), който пръв изказа идеята, че може да става въпрос и за извънземни същества, сега смята как може да бъдат лесно пренастроени спътниците, обикалящи около Юпитер. Конкретно „Джуно“ може да се ориентира така, че да направи най-добрите изследвания на 3I/ATLAS.

Уфолозите пък твърдят, че дори да е комета, то тя може да бъде използвана като шпионски апарат от извънземни, решили да видят какво се твори в нашата звездна система. А ние дори не можем и да подозираме, че толкова лесно ни шпионират. Още повече, че няма много приемливо обяснение как всъщност 3I/ATLAS се ускори толкова лесно и бързо.

Георги П. Димитров