М истериозният междузвезден посетител, прелитащ през нашата Слънчева система, е само на няколко дни от разкриването на истинския си произход.

Професор Ави Льоб от Харвард заяви пред DailyMail, че ако обектът, наречен 3I/ATLAS, е комета, той би трябвало да се „разпадне на фрагменти“, докато се приближава най-близо до слънцето на 29 октомври 2025 г.

Сондата „Юпитер“ на Европейската космическа агенция ще има място на първия ред, за да заснеме момента, в който тя или се разпада, или, както предположи Льоб, „пуска мини-сонди като технологичен кораб-майка“. „Когато комета се приближи до слънцето, слънчевата радиация нагрява леденото ѝ ядро“, обясни Льоб.

Летливите ледове като въглероден диоксид, въглероден оксид или вода сублимират директно в газ, отнасяйки прах и малки скали. „Този ​​процес може да доведе до разпадане на кометата, ако сместа от лед и прах не може да издържи на термичното напрежение“.

Но ако това не стане, каза Льоб, може да се пусне „флотилия от мини-сонди, които да изучават множество цели едновременно“.

Льоб отбеляза, че има между 30 и 40 процента вероятност обектът „да няма напълно естествен произход“, отбелязвайки възможността да е „троянски кон“, при който технологичен обект се маскира като комета.

„През ноември и декември наземните обсерватории също ще могат да наблюдават 3I/ATLAS и да проверяват дали се е разпаднал като естествена комета или е пуснал мини-сонди като технологичен кораб-майка“, обясни Льоб.

Въпреки че професорът вярва, че има вероятност обектът да е с извънземен произход, НАСА отдавна твърди, че е естествена комета.

Американската космическа агенция публикува снимки на 3I/ATLAS, докато той прелиташе покрай Марс на 3 октомври, показващи цилиндрична форма.

Звездобройци в социалните мрежи споделиха цветно подсилени изображения на обекта, които показват междузвездния посетител със зелено сияние.

Льоб и много други учени очакват пътуването на посетителя до слънцето, тъй като то най-накрая ще разгадае мистерията.

3I/ATLAS ще се появи като размита светлинна топка в чернотата на космоса и ако се разпадне, професорът каза, че ще се разпадне на независими, по-малки светлинни точки.