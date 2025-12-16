Ф еминистката асоциация Les Tricoteuses hystériques обяви, че е подала жалба срещу Бриджит Макрон във вторник, 16 декември. Те обвиняват първата дама, че е нарекла активистките, които прекъснаха шоуто на комика Ари Абитан във Фоли Бержер на 7 декември, „мръсни кучки“, предава BFM.

ПАК СКАНДАЛ: Хванаха жената на Макрон да псува жени! (ВИДЕО)

„Тази жалба е подадена от името на 343 жени и асоциации, които колективно и индивидуално заявяват, че са засегнати от тези забележки. Тя е инициирана и водена от Les Tricoteuses hystériques, лично от тяхната президентка Вигдис Морис Ерера, в сътрудничество с две други феминистки структури, 3égales3 и MeTooMedia“, уточнява асоциацията.

На 7 декември първата дама на Франция нарече феминистки активистки, които прекъснаха шоуто на Ари Абитан предишния ден, „мръсни кучки“. Абитан беше обвинен в изнасилване през 2021 г., но оттогава е оневинен по всички обвинения. Предната вечер, във Фоли Бержер в Париж, четири активистки от феминисткия колектив #NousToutes прекъснаха изпълнението му, скандирайки „Абитан е изнасилвач“ и носейки маски с изображението на артиста.

🚨 La vidéo complète en 4K de Brigitte Macron dans la loge d’Ary Abittan.



Visiblement, il ne faudrait surtout pas la partager… https://t.co/lNXfURVQRC pic.twitter.com/kOxSYTTVDW — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) December 8, 2025

Бриджит Макрон говори за първи път за този спор пред Брут предния ден. Тя твърди, че видеото „абсолютно не е било предназначено за публикуване“ и твърди, че „не е видяла, че зад нея има някой, който е снимал“. Оттогава Bestimage, информационната агенция за знаменитости, отговорна за разпространението на видеото, признава грешката си.