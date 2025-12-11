С ъпругата на френския президент продължава да изумява обществеността с поведението си. Този път забележките на Бриджит Макрон, които не са били предназначени за публична употреба , бяха заснети на камера и широко споделени онлайн, предизвиквайки буря от възмущение.

Бриджит присъства на концерт на комика Ари Абитан, който беше обвинен в изнасилване преди четири години. Съдиите по това време постановиха, че няма достатъчно доказателства, но много от следилите случая, включително феминистки активистки, не са съгласни.

Зад кулисите преди представление във Фоли Бержер, комикът се оплака на Бриджит Макрон, че е уплашен (денят преди това четири феминистки от групата #NousToutes прекъсват представлението с викове „Абитан е изнасилвач!“), предава France 24.

Първата дама на Франция се опита да развесели приятеля си, имайки предвид евентуални атаки от страна на активисти: „Ако тези мръсни кучки са тук, ще ги изгоним!“.

Абитан беше обвинен в изнасилване през 2021 г. от 23-годишна жена (актьорът беше на 46 години по това време). Жената твърдеше, че е правила секс по взаимно съгласие с комика, но след това той е действал против волята ѝ.

Въпреки следите от кръв, открити на местопроизшествието, и нараняванията, открити по жената, съдът установи, че няма достатъчно доказателства в подкрепа на изслушването. Много французойки сега изразяват възмущение от забележките на Бриджит Макрон, заявявайки, че тя не показва никакви признаци на женска солидарност. Прессекретарят на съпругата на президента отхвърли изявлението като възражение на Бриджит срещу феминисткия радикализъм. Самата тя мълчи.