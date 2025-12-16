П реподаватели от Висшето училище по телекомуникации и пощи са разработили мобилно приложение. То е снабдено с паникбутон и е в подкрепа на жертвите на насилие. „Последвахме примера на Турция, в която има такова приложение, но там то е само срещу физическо насилие и е за жени, докато ние разширяваме видовете и не го ограничаваме по пол“, каза пред „Телеграф“, ректорът на Висшето училище проф. Миглена Темелкова.

Регистрация

Тя обясни, че за да се използва приложението, ще е необходима регистрация както и че е задължително локацията на телефона да бъде включена, за да може в случай на опасност да се установи мястото, на което се намира лицето. “Големият проблем е комуникацията с институциите на държавата”, посочи проф. Темелкова и изрази надежда скоро да бъдат поканени на разговор, за да уточнят този важен детайл. Тя подчерта, че имат готовност до няколко месеца да пуснат приложението, в случай че има кой да приема и да обработва постъпващите сигнали. Попитана дали това може да бъде поето от неправителствена организация, проф. Темелкова коментира, че това не е добър вариант, тъй като евентуално забавяне може да доведе до фатален край. Ректорът заяви, че те ще дарят приложението, с което искат да помогнат на всеки човек, който стане жертва на физическо, вербално и всякакъв друг вид насилие. “На сигнал ще се отзовава полиция, която директно ще идва на локализирания адрес, а няма да се свързват предварително с жертвата”, увери ректорът. Тя коментира, че при подаване на фалшив сигнал на лицето ще бъде наложена финансова санкция.

Приложението ще позволи да се водят различни статистики, засягащи насилието като цяло. Също така са необходими законодателни промени, които да позволят на полицията да може ефективно да противодейства срещу насилниците.

Владимир Христовски