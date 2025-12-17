Л увърът остана затворен и днес.

Служителите на най-посещавания музей в света продължават дискусиите дали стачката, която започна в понеделник заради заплащането и условията на труд, трябва да продължи, съобщи Ройтерс.

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей.

Синдикатите заявиха, че служителите в Лувъра са претоварени и лошо управлявани, и призоваха за наемане на повече персонал, увеличение на заплатите и пренасочване на разходите.

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която е изправена пред силна критика, трябва да отговори на въпроси от френския Сенат днес следобед.

Източник: БТА