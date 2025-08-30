П ремиерът на йеменските хути бе убит при израелски въздушен удар заедно с други служители по-рано тази седмица, обявиха в събота подкрепяните от Иран бунтовници.

Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи, който беше назначен миналата година, е най-високопоставеният служител, за когото е известно, че е бил убит при серия от израелски удари по време на войната в Газа.

Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strikes - Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi and several others were killed earlier this week, the Iran-backed movement says. via @BBC https://t.co/4XJW5w9LEe pic.twitter.com/d7JK3oKZ9K — 🌊🌊💙💙 Viking Resistance 💙💙🌊🌊 (@VikingFBR) August 30, 2025

„Обявяваме мъченическата смърт на боеца Ахмед Галеб Насер Ал-Рахауи... заедно с няколко негови колеги министри, тъй като те бяха обект на нападения от коварния израелски престъпен враг“, се казва в изявление на хутите. „Други сред техните спътници бяха ранени с умерени до сериозни наранявания и получават медицински грижи от четвъртък следобед“, добавя се още в изявлението.

🇾🇪🇮🇱 - Os Houthis confirmam a morte do primeiro-ministro do governo Houthi, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi al-Yafei, morto junto com "colegas ministros" nos últimos ataques aéreos israelenses em Sanaa, capital do Iêmen controlada pelos Houthis.



RT: @Dal_Libano https://t.co/HN6zBLeBT1 — Imprensa de Destruição em Massa 𝕏 (@iddem_tv) August 30, 2025

Израелските военни нанесоха в четвъртък удари в района на Сана, контролирана от хутите столица. Изразявайки солидарност с палестинците, хутите често са изстрелвали ракети и дронове срещу Израел по време на войната в Газа. В отговор израелските сили „нанесоха удари по военна цел на терористичния режим на хутите“.

Хутите също така са атакували кораби в Червено море и Аденския залив, за които твърдят, че са свързани с Израел по време на войната в Газа. Бунтовническата групировка контролира големи части от Йемен, който е обхванат от война от 2014 г., и е част от антиизраелския алианс на Иран, наред с войнствени групировки в една голяма част от Близкия изток.

*Източници: БГНЕС/АФП