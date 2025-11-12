Л овец съобщи, че е видял животно, което според него е голяма котка.

То кръстосва горска местност в Западна Германия.

Mъжът твърди, че вчера вечерта е забелязал и снимал животното в гората близо до малкото градче Алтенар, в провинция Райнланд-Пфалц.

Въпреки направените от него снимки видът на животното не може да бъде определен категорично, отбелязват местни медии.

Властите в Алтенар заявиха, че работят по случая.

Предстои експерт да идентифицира животното по отпечатъците от лапите му.

"Ние приемаме твърденията на ловеца сериозно и ще бъдем прозрачни, информирайки обществеността. Няма причина за паника", каза кметът на Алтенар и призова посетителите на гората да бъдат особено бдителни.

Източник: БТА