75-годишен пенсионер поиска развод, след като се влюби в момиче, създадено от изкуствен интелект. Според Beijing Daily, мъжът на име Джан попаднал на AI-генериран женски аватар в социалните мрежи и започнал да води всекидневно разговори с нея. Въпреки че аватарът имал неестествена реч и движение на устните, Джан повярвал, че комуникира с истинско момиче.

С времето китаецът се обсебил и чакал с нетърпение всяко съобщение. След конфликт със съпругата си, заявил, че иска развод, за да се посвети на „новата си любов“.

Децата му успели да го убедят, че това е измама и, че зад аватара всъщност не стои истински човек. Подобни случаи зачестяват в Китай, където много възрастни, особено самотни или трудно подвижни, стават жертва на реалистично AI съдържание.

Експерти предупреждават семействата да следят дигиталната активност на възрастните си близки, тъй като AI може да бъде както полезен, така и опасен за уязвими хора, писа odditycentral.com.