М инистерството на финансите на САЩ се готви да емитира доларови монети с изображението на Доналд Тръмп, съобщи Fox Business. Според плана, монетата ще изобразява Тръмп с вдигнат юмрук на фона на американското знаме.

Заслужава да се отбележи, че изображението в този дизайн препраща към известна снимка, направена след опита за покушение срещу Доналд Тръмп през 2024 г. Говорител на Министерството на финансите потвърди, че окончателният дизайн все още не е одобрен, но агенцията има правомощията да сече колекционерски монети.

BREAKING 🚨 Secretary of Treasury Scott Bessent just CONFIRMED the first drafts of Trump on the $1 coin honoring America’s 250th Birthday are real



LIBERALS CAN’T STAND THIS pic.twitter.com/hug30oRQDl — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 3, 2025

Припомняме, че в началото на 2025 г. Доналд Тръмп представи своята криптовалута , мемкойна $TRUMP. Нейният символ е вдигнат юмрук.

Скоро след това Мелания Тръмп, съпругата на американския президент, също пусна своя собствена мемкойна , наречена $MELANIA. Тя обяви съобщението в социалната мрежа Truth Social. Името на нейната криптовалута е като $TRUMP.

Според CoinMarketCap, уебсайт, който следи цените на криптовалутите, цената на един мемкойн, $MELANIA, е била $0,03. Мемкойните, както е добре известно, се създават като част от социални експерименти.