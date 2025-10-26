П ариж е в шок! Безценно съкровище от коронни бижута беше задигнато от световноизвестния музей „Лувър“ посред бял ден в един от най-дръзките обири в историята на Франция.

Френските медии съобщават, че двете заподозрени лица са били задържани в събота вечерта – и двамата с досие за предишни кражби. Единият бил арестуван на летище „Шарл де Гол“, докато се опитвал да избяга от страната.

Според „Le Parisien“, четирима крадци нахлули в музея в неделя сутринта около 9:30, малко след отварянето му. Те използвали механична подемна платформа, за да достигнат до балкон в Галерията на Аполон, която се намира близо до Сена.

С помощта на електрически инструменти двама от тях пробили прозореца, проникнали вътре, заплашили охраната и разбили две витрини, в които се съхранявали скъпоценности на стойност 88 милиона евро.

Шокиращо е, че една трета от залите в този сектор на музея нямали камери за видеонаблюдение, разкри предварителен доклад.

Целият обир продължил само четири минути – крадците влезли в 9:34 и изчезнали в 9:38, качвайки се на два скутера, чакащи ги отвън.

Френският министър на правосъдието призна, че сигурността в музея е напълно пропаднала, което оставя „ужасно впечатление“ за страната.

Полицията вече е прехвърлила случая на специализирано звено за културни престъпления, а задържаните могат да бъдат разпитвани до 96 часа. Междувременно охраната в културните институции на Франция е засилена.