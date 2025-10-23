Е динствената камера, наблюдаваща района, откъдето крадците са нахлули в Лувъра, е била насочена в грешна посока, разкри директорът на музея.

При наглата кражба банда крадци се изкатерили по стената на най-посещаваната галерия в света, отворили прозорец, за да влязат и да откраднат коронни бижута на стойност 102 милиона долара – всичко това само за седем минути.

Лорънс дьо Карс, директорът на музея, призна, че е имало огромен провал в сигурността и музеят „не е успял“ да защити незаменимите бижута от „брутални“ престъпници , предава Sun.

„Въпреки усилията ни, въпреки упоритата ни работа всеки ден, ние се провалихме“, каза тя. Дьо Карс разкри, че охранителните камери не са покрили адекватно точката на влизане на крадците. Тя добави, че камерите за сигурност по периметъра остаряват и не покриват всички външни стени на Лувъра. Единствената камера над галерия „Аполо“ беше насочена на запад и не покриваше балкона, където е станало проникването.

Директорът каза: „Не забелязахме пристигането на крадците достатъчно рано... слабостта на нашата периметърна защита е известна“.

Париж е шокиран от простия характер на атаката срещу Лувъра. Само седем минути отне на банда, въоръжена с резачка, да влезе вътре и да открадне бижута на стойност десетки милиони. Вътре в галерията се намират някои от най-ценните съкровища на Франция, включително кралските бижута.