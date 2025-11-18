П аника по поречието на Дунав! В Румъния бе задействана спешна евакуация, след като руска дронова атака подпали танкер, натоварен с близо 4000 тона втечнен природен газ. Огромният кораб, турският „ORINDA“, гори на метри от румънския бряг, а властите предупреждават за възможна мегавзривна катастрофа, която може да разтърси целия регион.

Масирана руска дронова атака удари украинското пристанище Измаил, където корабът е акостирал. Огънят избухнал след обстрела, който включвал цели 20 дрона, насочени към различни точки в Южна и Източна Украйна. Властите реагирали светкавично – над 200 души от румънските села Плауру и Чаталкьой, разположени едва на 500 метра от огнения ад, бяха незабавно евакуирани.

Турският екипаж от 16 души е изведен в безопасност, но рискът остава висок. Местните служби са на крак, докато пожарът продължава да бушува върху съд, натоварен с тонове взривоопасен газ.

Дроновите атаки обаче не спират само в района на Измаил. Украинските власти съобщиха за нови трагедии:

В Харковска област руската армия уби младо момиче, а още 9 души са ранени при поредния ракетен удар.

Само ден по-рано трима души загинаха, а 13 бяха ранени при бомбардировка над жилищен квартал в Балаклия.

Още две цивилни жертви са регистрирани в Днепропетровска област.

Ситуацията на Балканите и по Дунав остава напрегната. Евакуирани жители споделят, че за секунди са напуснали домовете си, оставяйки всичко зад гърба си, докато над главите им виели сирени.

Регионът е под постоянен мониторинг, а Европа следи дали танкерът „ORINDA“ ще бъде овладян преди да се превърне в най-голямата газова катастрофа по Дунав през последните години.