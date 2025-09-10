О невиниха жена, отхапала част от езика на изнасилвача си!

Южнокорейката Чой Мал-ча беше официално оправдана, след като съдът преразгледа случая ѝ от 1964 г., в който е била осъдена за тежко телесно увреждане, след като по време на предполагаемо изнасилване отхапала част от езика на нападателя си.

Тогава 18-годишната Чой получава по-тежка присъда – 10 месеца затвор условно, докато 21-годишният ѝ нападател е осъден само на шест месеца, също условно, и не е обвинен за опит за изнасилване.

Случаят ѝ е дълго време символ на несправедливост в южнокорейската съдебна система и е цитиран в юридическите учебници като пример за непризната самозащита.

През 2018 г., вдъхновена от движението #MeToo, Чой подновява борбата си, подкрепяна от правозащитни организации. След години откази, през декември 2024 г. Върховният съд допуска делото за повторно разглеждане. Прокуратурата се извинява публично и призовава съдът да отмени присъдата ѝ.

„Не можех да мълча. Исках да защитя други жертви като мен“, заяви 79-годишната Чой след окончателното ѝ оневиняване. Адвокатът ѝ нарече първоначалната присъда "грешно решение, повлияно от полови предразсъдъци".

Чой планира да съди държавата за обезщетение.

Правозащитни организации определят решението като прецедент, който може да доведе до повече справедливост за жертвите на сексуално насилие, предаде BBC, цитиран от Vesti.bg.