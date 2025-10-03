У жасна развръзка след атаката срещу синагога в Манчестър. Британската полиция призна, че един от убитите не е паднал от ръката на нападателя, а от полицейски куршум.

Разследването показва, че заподозреният Джихад аш Шами не е носел огнестрелно оръжие. Стрелбата е дошла изцяло от въоръжени служители на реда, които се опитвали да го обезвредят.

Кървав терористичен атентат в Манчестър, има убити! (ВИДЕО)

„Трагично, но изглежда, че огнестрелната рана е причинена неволно от нашите действия за спиране на атаката“, заявиха властите.

Оказва се, че още един ранен в болница е улучен от куршум, докато се намирал зад вратите на синагогата.