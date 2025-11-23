Н а няколко хиляди километра от България, в Карибско море, съществуват 2 държави със сходни имена, които често биват бъркани една с друга – Доминика и Доминикана. Те се намират на едно от най-слънчевите и райски кътчета на света, но въпреки това в тях туризмът търпи сериозно развитие през последните години.

В нашата страна има оферти за екскурзия главно до Доминиканската република като най-често те са в комбинация с посещения и на още няколко островни държави в Карибския басейн. Родните агенции все още не проявяват сериозен интерес към Доминика, но с годините вероятно това ще се промени, тъй като правителството на тази страна полага сериозни усилия да я направи трайно позната и предпочитана на световната туристическа карта.

Планини

Преди да пристъпим към поредното интересно пътешествие в рубриката „Маршрути“, нека все пак да направим едно кратко географско и историческо представяне на двете държави, за да не бъдат бъркани те повече от нашите любознателни читатели.

По-известната държави от двете е Доминиканската република. Тя е разположена в източната част на остров Испаньола, втория по големина остров в архипелага на Големите Антилски острови. Площта на страната е 47 730 кв. км, което я прави втората по големина сред всички антилски държави след Куба. Населението й е около 10 млн. души. Столица на страната е град Санто Доминго, който се намира на южния бряг. По формата на държавно управление Доминикана е президентска република, но висшият й законодателен орган е двукамарен парламент, съставен от сенат от 30 и долна камара от 149 депутати.

Една доста голяма част от релефа на Доминикана е планински. На територията й се намират четири планински вериги. На едната от тях, Кордилера Централ, се намират четирите най-високи върха на целия Карибски басейн. Сред тях най-висок е Пико Дуарте с височина 3098 м. Само с четири метра по-нисък от него обаче е вторият - Ла Пелона (3094 м). Между отделните планински вериги са разположени плодородни и богати равнини и долини, които дават основна част от поминъка на местните жители.

Икономиката на Доминиканската република се крепи изцяло на селското стопанство и едва в последните години и на туризма. Основните отглеждани експортни култури тук са банани, ориз, какао, кафе, тютюн, бобови растения, както и вече преработена захар.

Животновъдството е слабо развито, като животните се отглеждат за задоволяване на собствените нужди от месни и млечни продукти. В същото време страната разполага с богати запаси от ценни руди: злато, титан, кобалт, мед, желязо, боксити, както и на мрамор. Тези залежи обаче все още стоят неизползваеми. А там, където има някакво разработване на находищата, това се извършва от световни компании, на които те са дадени на концесии. Така страната е хищно ограбвана от мощните корпорации, чиито собственици богатеят, докато жителите на Доминикана се чудят как да свържат двата края.

Друго от нещата, с които страната е известна сред любителите на удоволствията, са ароматните пури, които са едни от най-търсените и най-скъпо продаваните. За тях се носят легенди, че са навити върху бедрата на знойни мулатки, каквито легенди се носят за хаванските пури. Но това не пречи доминиканските пури да конкурират, и то доста успешно, кубинските. Като според истинските познавачи на тези тютюневи изделия по качеството на тютюневите листа и по аромата си дори ги и превъзхождат.

Всъщност малко известно е, че при доминиканските пури външният лист обикновено е внос от Индонезия, а вътрешните са от местен тютюн. У нас доминиканските пури се харчат по 80-100 лв. бройката. Става дума за истинските, а не за ментетата, които могат да бъдат намерени и по 20-30 лв. парчето.

Плуване

В Доминиканската република има немалко неща, които могат да бъдат определени като странни, шантави и дори откровено абсурдни. Така например, макар страната да е островна държава и да е заобиколена отвсякъде с вода, повечето жители признават, че не могат да плуват. Друго любопитно е, че това вероятно е една от малкото държави в света, където възрастните хора не получават от държавата пенсии. Грижите за тях е изцяло върху плещите на техните деца и внуци, като най-често в един дом живеят по 2-3 поколения. При това не само в селата, но и в големите градове и дори в столицата.

Тъй като вече споменахме, че стандартът на живот в Доминикана не е особено висок, за да припечелят, хората допълнително отдават като рекламна площ стените на своите домове и автомобили, които са целите нашарени с рисунки и надписи, рекламиращи различни местни и вносни продукти.

Другото, което решилите да посетят страната е добре да знаят, е, че по време на сиестата и обедната почивка улиците опустяват и всичко е затворено: магазини, барове, ресторанти, фирмени офиси и дори държавните институции.

Основна причина за това, разбира се, е жегата и тежкият влажен климат, който се понася трудно дори и от местните жители, родили се и прекарали целия си живот сред трудните условия. Най-подходящо време за посещение на Доминикана е, когато в България е зима. Затова и предложенията на туроператорите са за екскурзии в дните около Нова година. Това, което прави офертите привлекателни, е добрата цена. Екскурзия със 7 нощувки е на цена от 2000 до 4000 лв. Има и по-скъпи, които включват обаче и някои екстри. Така например 7 дена в Доминикана плюс 7 дни корабен круиз из Карибския регион е на цена от малко над 6000 лв.

Столицата на Доминикана е Санто Доминго. Той е с население от около 3 млн. жители и е едно от най-древните селища в страната. Създаден е през 1494 г. от Бартоломео Колумб, брат на известния пътешественик и откривател Христофор Колумб.

Отначало селището носи името на испанската кралица Изабела. По-късно получава днешното си име, на името на католическия орден, основан от св. Доминик. В периода между 1931 и 1960 г. е Сиудад Трухильо, на името на диктатора Рафаел Трухильо, който управлява страната. След убийството му отново си връща старото име. Сред забележителностите на столицата е крепостта Осама, която е най-старата европейска крепост в Америка.

Крепостта Осама е най-старата европейска крепост в Америка

Замъкът е построен през XVI век над едноименната река и той е трябвало да защитава града Санто Доминго от нападение по море. През последните два века до 1961 г. той е използван като затвор за опасни държавни престъпници. След това е реставриран и днес функционира като туристическа атракция. За любителите на старини е добре да знаят, че целият исторически център на доминиканската столица е част от световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО. Сред останалите забележителности е и катедралата „Санта Мария ла Менор“, най-старата църква в Америка.

Катедралата Санта Мария ла Менор

Строителството й продължава близо половин век, започва през 1504 и завършва през 1550 г. Изградена е в готически стил. Особен интерес наред с архитектурата й представлява намиращата се в храма съкровищница, в която наред с предметите от благородни метали има още и уникална и много ценна църковна утвар.

В този храм за известно време се намирали и тленните останки на Христофор Колумб. Сред останалите забележителности в града трябва да отбележим също двореца Алкасар де Колон с разкошната си цветна градина, който е бил резиденция на испанските крале в този регион, Каитанският дворец – Каса де Бастидас, Слънчевият часовник, Колониалният музей Лас Касас Реалес и крепостта Ла Форталеза.

Дворецът Алкасар де Колон

Плажове

И ако столицата Санто Доминго е идеална за любителите на историята на този регион, то една друга дестинация ще предизвика истинско възхищение и възторг сред онези, за които основната цел на пътешествието дотук е да се потопят в курортния туризъм.

Екзотичен плаж в Пунта Кана

И тази дестинация е Пунта Кана, град с постоянно население около 140 хил. жители. Районът е известен с белите си пясъчни плажове, тюркоазената кристално чиста вода и лечебните си балнео-спа комплекси, които са с изглед едновременно към Карибско море и Атлантическия океан. Едно наистина невероятно изживяване. Всъщност до средата на 60-те години на ХХ век Пунта Кана е било едно малко с нищо неизвестно село. През 1969 г. обаче районът е купен от едноименна компания, която реализира на територията му комплексен план, за да се превърне той в курортния център, в който е в момента.

Изглед от пристанището на Пунта Кана

Изградена е магистрала, построено е летище и луксозни хотели. Наред с тях се строят и луксозни затворени комплекси, в които имоти имат някои световни звезди. Един от първите, инвестирал в имот тук, е певецът Хулио Иглесиас. Любим на туристите е Каса дел Кампо, известен като „града на милионерите“.

Имения тук имат Бил Гейтс, Шакира и др. известни личности. В същия район се намира и остров Саона, където също има какво да се види. Тук се намира църквата, в която са сключили брак Майкъл Джексън и Пресила Пресли. Малко известно е, че на този малък остров са се снимали някои от холивудски филми като „Рамбо 2“, „Анаконда“ и „Джурасик парк”. Посещението на острова може да завърши с посещение на рибарското селище Бока де Юма, където туристите ще се насладят на пищен обяд от прясно уловени екзотични морски дарове. Това е и мястото, където според легендите старите пирати са скрили в дълбоките пещери заграбените съкровища. Това е и причината и днес златотърсачи от цял свят да се гмуркат тук и да изследват намиращите се над и под водата пещери.

Китове

Следващият обект в Доминикана е полуостров Самана и разходка, съпроводена с „преследване“ на китове по морската шир. А след него следва и посещение на остров Кайо Левантадо и планинско конно сафари до „Водопада на щастието“.

От китовете и сафарито следва новият обект на посещение, остров Сейнт Лусия. По пътя към него туристите могат да се насладят на двата вулкана близнаци, известни като Питоните. А на острова те могат да се отдадат на гмуркане в търсене на корали и златни рибки.

След обстойното посещение на Доминиканската република е време да се отправим към другата карибска държава със сходно име – Доминика. Тя също е бивша британска колония, добила независимостта си през 1967 г. Днес е парламентарна република, като законодателната власт е в ръцете на депутатите от Камарата на събранието. Площта на страната е 750 хил. кв. км, на които живеят едва 72 хил. души. Релефът й е съставен от гори, в които живеят много застрашени от изчезване или вече изчезнали в другите част на света животни и птици.

Девствените карибски плажове

Страната е и с много богат воден ресурс. На нейната територия се намират 365 реки, а също и много езера, потоци и водопади. Върху територията на Доминика има и един природен парк, Морн Троа Питон, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно-историческо наследство. Доста интересен е и фактът, че в Доминика преобладаващото население е тъмнокожо, като това обаче не е местното население, а са потомци на някогашните африкански роби, докарани тук, за да работят.

За разлика от съседите си от Доминикана в Доминика туризмът все още е прохождащ. И една от причините е свързана именно с климатичните особености на острова. Това е едно от местата в света с най-много и най-силни урагани.

Най-голям град в Доминика е столицата Розо, чието старо име е Шарлот Таун. През XVI-XVIII век градът е обект на конфликти между британци и французи. Затова и архитектурата е смесена между двата национални стила. Централният градски план е по френски тертип, всички улици излизат като слънчеви лъчи от един център, който в случая е Старият пазар. След установяване на британското административно влияние е поставено началото и на британската архитектура в строителството на общественото и жилищното строителство, уличната мрежа и укрепленията.

Изглед от крайбрежната част на Розо, столицата на Доминика

Наред с това в града има и сгради в индийска архитектура. Освен столица Розо е и образователният център на Доминика. В града има 8 основни и 6 средни училища, както и 2 държавни колежа и по 2 частни медицински колежа и университети. Градът разполага и с летище, което обаче е само за малки чартърни самолети. А също и с ферибот, осигуряващ връзка със съседна Гваделупа на север и с Мартиника и Сейнт Лусия на юг. В Доминика обаче няма железопътен или метро обществен транспорт и затова придвижването става най-често с такси във вътрешността на страната.

Кариби

Карибите са един от харесваните региони за курортен световен туризъм. В България все още не са толкова много туроператорите дотам заради голямата отдалеченост на дестинацията.

Изглед от крайбрежието на Доминика

Но през следващите години екскурзиите до тази част на света няма как да не бележат разцвет. И все повече българи да имат възможност да почиват на белия пясък на карибското крайбрежие.

Иван Първанов