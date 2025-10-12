Р едакцията на портала FAR от сръбския град Цариброд съобщи за заплаха, отправена по време на телефонен разговор на 11 октомври до техния журналист Сергей Иванов, съобщи Асоциацията на независимите електронни медии (ANEM), предаде БГНЕС.

Заплахата е отправена в телефонен разговор от Д.В., който е казал „...на тези, които пишат неистини за мен, може да се случи нещо“.

Обаждането, добавиха те, е последвало публикуването на статията на Иванов в профила му във Facebook за възможността за откриване на лигнитна мина в околностите на Цариброд, (където живее компактно българско население, бел. ред.).

„Фирмата „Вукович Бенц“ стои зад тази инициатива. В своето проучване Иванов посочи поредица от предполагаеми незаконни действия, злоупотреби и арести, свързани със собственика на компанията“, се добавя в изявлението.

Заплахата е отправена непосредствено преди публичното обсъждане на проекта за подробен регулационен план за находище „Мазгош“, насрочено за понеделник, 13 октомври.

ANEM добави, че темата е от изключително обществено значение, че представената от журналиста информация е изключително тревожна и че са съобщили за заплахата на контактните точки в Главната прокуратура и Министерството на вътрешните работи (МВР) в Пирот.