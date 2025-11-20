П евците Михаела Маринова и Тино направиха изненада за феновете.

Двамата влизат за първи път заедно в студио по време на последното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, който се проведе в началото на октомври.

Неочакваната им творческа среща започва с директен разговор кой какво може да подари на другия. И ето как деликатността на Тино и вокалното майсторство на Михаела се смесват така, че Михаела да зазвучи по-меко от всякога, а Тино да разгърне вокалния си потенциал, така както рядко сме го чували.

Двамата, с помощта на шведския продуцент Emil Hovmark, създадоха парчето „Ако можех“.

Не крият, че са плакали, докато я пишат и вече са приятели завинаги.

На режисьорския стол за видеото сяда Рая Руменова.