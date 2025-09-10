М алкият син на фолкзвездата Галена – Алекс, запя в дует със звездната си майка по време на едно от последните й участия.

Клип в интернет показва изявата на малчугана, който няма абсолютно никакви притеснения или сценична треска, а е доста активен в изпълнението.

Празник

На видеото се вижда, че по време на участие на Галена на празник на града малкият й син е на сцената и двамата в дует изпълняват големия хит „По- по- по“, като репликите на Азис са превзети от Алекс. На тениската му пише името му на английски, а той се раздава като професионалист на сцената и дори вдига ръце във въздуха.

По всичко личи, че детето иска да наследи кариерата на майка си и да е певец.

Големият син на Галена – Стефан, пък страни от медийното пространство и трудно може да бъде забелязан на светско събитие.

Наследници

Алекс ще е поредният звезден наследник, който ще тръгне по стъпките на известния си родител. Дъщерята на Глория – Симона, отдавна е доказан изпълнител, както и синовете на Тони Стораро – Фики и Емрах.

Към момента Галена обаче не казва нищо по въпроса дали ще даде зелена светлина на малчугана да стане певец и в какъв жанр иска да се развива в музиката.

Видеото гледайте ТУК.