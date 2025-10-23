Л или Иванова гола! Това не е мираж, а сън на екстравагантния артист Иво Димчев, който той сподели със своите приятели и последователи в социалните мрежи.

Ох, малко ме е срам, но тази нощ сънувах, че се разхождаме с Лили Иванова, хванати под ръка, чисто голи, само на високи токчета из НДК, което е също и мол“, разказва изпълнителят.

Тема

В съня му двамата с легендарната Лили Иванова са се разхождали и са имали интересна тема за разговор.

„Разхождаме се и си говорим за мъже! Тя изглеждаше божествено и въобще не й пукаше, аз леко се срамувах, но се преструвах, че всичко е наред“, споделя още Иво Димчев. Той неведнъж е споделял, че е голям почитател на естрадната прима.

Среща

В края на август Иво Димчев сподели за своя среща с Лили Иванова. Изпълнителят заснел клипове на няколко свои парчета, като по време на процеса е влязла самата Лили Иванова и с интерес проследила работата на шоумена.

„Песента, която снимахме, се казва „Клит ин дъ скай“ и е доста феминистка песен – в нея се празнува и възпява независимостта на женската сексуалност. Знаехме, че този ден ще мине Лили Иванова, защото Ачо – собственикът на студиото, който е неин звуков режисьор от много години, ни предупреди. В същия ден снимахме три различни песни – „Клит ин дъ скай“, „Сънувах те до мен“ и „Райна Кабаиванска“. Само в „Клит ин дъ скай“ сме облечени като булки и за късмет Лили Иванова точно тогава се появи – и стана много забавно“, сподели тогава екстравагантният изпълнител пред „Телеграф“.