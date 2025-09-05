11 най-нови платна ще покаже на 25 септември в Пловдив лорд Евгени Минчев. Пи ар и благотворителят и фирма за недвижими имоти Galardo отново си подават ръка за един арт проект, този път наречен 3111. Това не е някакъв таен код а ватманският номер на Евгени, който 6 години работеше като водач на трамвай за жителство. Galardo вече показаха седем платна на лорд Минчев, които се разпродадоха в деня на вернисажа преди около месец. В 3111 основната картина е трамвай N0 7, която авторът показва специално за Телеграф. Сред платната са „Анатомия на залеза“ , представяща балерина между своя залез и смъртта. „Шах и мат! Земетресение“ е друга ексцентрична картина, която показва новите пътища, по които авторът е поел.

Анатомията на залеза е доказателство за авторското развитие на лорд Минчев, който рисува едва от две години

Тук властват силните, категорични цветове, тълкуването на форми и багри се промъква по необичаен и привлекателен начин.

Шах и Мат. Земетресение е стилна смесица от движения, мисъл и цветове

В някои от последните си картини Евгени съчетава бляскави бижута с изображения на плодове а една люта чушка заема пространството на почти човешки ръст. Негови произведения вече са в частни колекции в Лондон, Кент, Берлин и Тел Авив.