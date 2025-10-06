П опфолк сензацията Селина отново разтърси публиката! С провокативния си стил младата чалга фурия неведнъж и два пъти е събирала погледите както на почитателите си, така и на хейтърите.

Нейните появи винаги предизвикват вълнение, а последната й изява на сцената не прави изключение, напротив, отново я постави в центъра на вниманието.

По време на участие в популярен нощен клуб, Селина за пореден път се появи с дързък тоалет, който моментално прикова погледите. Попфолк изкусителката успя да вдигне градуса в клуба с черен А-симетричен гащеризон, чиято кройка обаче разкри повече, отколкото може би самата тя е възнамерявала да покаже.

На кадрите, които бързо плъзнаха из социалните мрежи, се вижда, че единият от крачолите на нестандартния тоалет напълно липсва, което от своя страна непременно доведе до показване на повече плът от необходимото. Комбинацията от прекомерно изрязания дизайн и пълната липса на бельо предизвика бурна реакция в онлайн пространството, тъй като успяхме да видим части от Селина, които само майка й и мъжете в живота й са виждали. В един момент явно се усеща, тъй като е запечатан момент, в който подръпва изрязаното дъно на дрехата си в опит да скрие най-милото си.

Факт е обаче, че Селина умело използва провокацията като част от сценичния си образ, а вниманието, независимо положително или негативно, изглежда само подхранва нейната популярност. И този път тя не просто предизвика реакции, а отново се затвърди като една от най-обсъжданите изпълнителки на родната музикална сцена.

