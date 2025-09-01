И зложба и комикс работилници ще се проведат в столичната книжарница-галерия „София прес“.

Експозицията с името„Тракиеца“ ще бъде открита днес,1 септември, и може да бъде разгледана до 16 септември, съобщават организаторите.

В изложбата ще бъдат показани скици на герои и елементи от света на „Тракиеца“, комикс страници и ключови сцени от историята, както и пътя на създаването – от идеята до завършения графичен роман.

„Тракиеца“ е създаден в сътрудничество между екипа и учениците на „Манга академия“ и сръбския творец Иван Велкович и е част от идея за по-голям международен проект, който събира млади творци от целия Балкански полуостров. Историята преплита митология, футуризъм и алтернативна реалност, където Балканите са сцена на телепортации, тайни организации и парадокси във времето. В центъра е мистериозният Тракиец – беглец, пътешественик, престъпник или нещо повече…“, поясняват от екипа.

Източник: БТА