Ф олкдивата Емануела отново взриви социалните мрежи с горещ кадър. Певицата позира в секси черен тоалет, който подчертава извивките ѝ и не оставя нищо на въображението.

На снимката звездата е облечена в впитo боди с полупрозрачни чорапогащи, като акцентът пада върху перфектната ѝ фигура и стегнато дупе. Погледът ѝ е насочен право към камерата – дръзък, самоуверен и предизвикателен, както само Емануела умее.

Снимката е заснета професионално, придавайки на кадъра луксозен и модерен вид, а Емануела за пореден път доказва, че знае как да привлече вниманието – и онлайн, и на сцената.