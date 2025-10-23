М ладият попфолк изпълнител Денмаро, наричан от колегите си „Малкият Джордан“, разкри скандална история, свързана с провален техен общ проект с певицата Биляниш. В подкаста на Ива Атанасова – Poison Ivy – той призна, че е финансирал изцяло песента, като не само е поел всички разходи по продукцията, но и е изплатил на колежката си личен хонорар предварително.

По думите му сумата била „доста солидна“, но след като получила парите, Биляниш изчезнала без следа. „Просто се покри. Не отговаряше. Бях оставен абсолютно сам“, сподели Денмаро.

Младият изпълнител призна, че случилото се му се отразило тежко: „Беше ми жесток удар. Депресирах се. Повярвах на човек, когото смятах за коректен артист.“

В крайна сметка песента все пак била завършена и пусната, но по думите му – за Биляниш този проект сякаш никога не е съществувал.