Чалгаджийката Диона не се справя много добре с изчистването на имиджа си и продължава да ръси "мъдрости" на последователите си. Този път певицата шокира с директно обръщение към подрастващите, чиито родители твърдят, че тя не давала добър пример.

"Вашите родители постоянно ми казват, че не ви давам добър пример! Аз съм лоша к*чка, как да дам добър пример, не мога? Но мога да ви науча как да бъдете лоши к*чки, защото вашите майки определено няма да ви научат да бъдете лоши к*чки. А когато не си лоша к*чка в живота се еб*ват с теб. Така че аз преоткрих своята мисия! Аз ще ви науча как да бъдете лоша к*чка и ще ви кажа за основните правила.", заяви скандалната певица във видео.