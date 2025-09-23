24-годишният Чиро Грило - син на италианския комик и съосновател на антисистемното движение "Пет звезди" Бепе Грило, беше признат за виновен и осъден за участие в групово изнасилване на две туристки на италианския остров Сардиния, предаде АНСА, цитирана от БНР.
Processo Ciro Grillo, condannato a 8 anni il figlio del fondatore M5S per stupro di gruppo. Condannati anche gli altri tre imputati.— Ultimora.net (@ultimoranet) September 22, 2025
📰 @ultimoranet pic.twitter.com/z8GijqCIHK
Насилието е било извършено в нощта на 16 срещу 17 юли 2019 г. в Порто Черво, припомня БТА. Чиро Грило получи 8 години затвор. Още двама от общо четиримата участници в изнасилването получиха подобна присъда. Четвъртият участник в изнасилването бе осъден на 6 години и половина затвор.
Нито един от подсъдимите не присъстваше в съдебната зала. Една от двете изнасилени жени също не беше в залата при прочитане на присъдата.
Адвокатите на Чиро Грило и на останалите осъдени заявиха, че ще обжалват присъдата.
Адвокатка на една от двете изнасилени млади жени беше Джулия Бонджорно, която в миналото е била и адвокат на италианския премиер Джулио Андреоти.
Видео в мрежата показва разбеснелия се комик - татко Грило, който защитава сина си и твръди, че нищо не бил направил.
Il figlio Grillo condannato a 8 anni per violenza sessuale dopo "appena" 6 anni dallo stupro. Umiliarsi a sostenere due governi con il PD e Draghi è servito solo a rimandare la condanna: "C'è un gruppo che ride, dei ragazzi di 18 che si stanno DIVERTENDO col pisello così". 🤡 pic.twitter.com/3a8MP1VVOZ— Chance 🤺 Giardiniere 🍊 🔞 (@ChanceGardiner) September 22, 2025