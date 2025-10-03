Ш он „ Пи Диди “ Комбс се разплака по време на изслушване за произнасяне на присъдата му.

ВТОРИ ШАНС? Пи Диди моли за милост

55-годишният Комбс не успя да сдържи емоциите се, докато шестте му деца го приветстваха като „променен човек“ и молеха съдията за снизхождение.

Диди беше осъден по две обвинения в проституция по време на изтощителен осемседмичен съдебен процес през юли, но беше оправдан по двете по-сериозни обвинения срещу него - трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Прокурорите препоръчаха малко над 11 години затвор за Комбс за транспортиране на мъже проститутки през границите на щатите за диви „странни“ секс партита , включително с бившата му приятелка Каси Вентура , предава Daily Mail.

Защитата е поискала значително по-ниска присъда от по-малко от 14 месеца, като се брои времето, което вече е излежал, което би му позволило да бъде освободен до края на годината. Но съдия Арун Субраманиан, който ще определи присъдата му, сигнализира, че е малко вероятно Комбс да бъде освободен скоро, като днес постанови, че престъпленията, за които Диди беше оправдан, могат да бъдат взети предвид при определянето на присъдата му.

Диди плака, докато най-голямата му дъщеря Чанс говореше на произнасянето на присъдата му този следобед, молейки да бъде освободен, за да може двегодишната им сестра Любов да расте с баща.

19-годишната Чанс сподели „огромната празнота“, която тя и нейните братя и сестри са изпитвали през последната година, като същевременно похвали как баща й се е променил.

„Виждала съм как баща ми се променя по начини, които се усещат истински и трайно“, каза тя пред съда. „Той говори с бистър ум, вместо да се оправдава, иска да бъде по-добър човек. Иска да бъде по-добър баща и по-присъстващ баща:, добави тя.