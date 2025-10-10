В "Здраве с Телеграф" обръщаме внимание на язвите, които мъчат огромен брой хора. Добрата новина е, че те могат да се излекуват, но появата им води до ограничения, които трябва да си наложим, като едно от тях е да намалим или изключим лютото от менюто, както да изключим употребата на нестероидните противовъзпалителни медикаменти.

Гастроентерологът д-р Дария Тодорова от “Пирогов” обясни, че язвата представлява нараняване на слоя на стомаха или дванадесетопръстника. “Язвената болест се нарича пептична язвена болест. Тя може да бъде разпространена както в стомаха, така и в дванадесетопръстника. Даже може и в края на хранопровода, преди навлизане в стомаха, но това е по-рядко срещано. Двете най-чести форми на язвата са на стомаха и язва на дуоденума”, разясни специалистът.

Д-р Тодорова обясни, че язвата се появява, когато се наруши баланса на протективни агресивни фактори и се доказва с ендоскопско изследване. “Когато имаме някакъв причинител - солната киселина и пепсинът и балансът бъде наклонен в полза на агресивните фактори, се получава язва. Сега какъв е най-честия причинител? Най-общо може да се каже, че в 70-80% от случаите това е инфекция с Хеликобактер пилори. Втората по честота причина за развиване на заболяването е употребата на нестероидни противовъзпалителни средства, кортикостероиди, някои антибиотици, но нестероидните и, на първо място, хеликобактер пилори инфекция, са от първостепенно значение”, каза тя и уточни, че преди да се появи язвата имаме едно възпаление - гастрит, след които се появяват ерозиите и чак тогава се появява язвата.

Хранене

Гастроентерологът коментира, че редовното хранене има пряко отношение към развиване на заболяването и посочи, че човек трябва да се храни между три и пет пъти на ден. По думите й причината за появата на язва е солната киселина, която се отделя в стомаха в определени часове на деня, и когато в стомаха няма храна за разграждане, киселината директно действа върху лигавицата. “Другото нещо, което също е изключително много вреди и също може да има значение за развитие на язвената болест, това са алкохолът и тютюнопушенето. Те повишават киселинността на стомаха. Причината за образуването на язва при Хеликобактери пилори е, че се покачва киселинността, а пък при нестероидните противовъзпалителни средства се блокира един ензим COX-1, който фактически произвежда вещества - простагландини, които предпазват лигавицата”, обясни специалистът. Тя подчерта, че цигарите не влияят само върху горните дихателни пътища, а и върху киселиността.

Симптоми

Д-р Тодорова обясни, че причина да се обърнем към личния лекар или специалист става когато повърнем кръвави материи или ще изходим тъмно черни, с неприятен мирис, течно кашави изпражнения. “Симптоматиката може да не е характерна. Може да е подуване, един дискомфорт в епигастриума, уригване, киселини, повръщане. Те са нехаректерни. До момента, в който може да имаме гадене или повръщане, включително тежест след нахрамване, но в момента, в който тази язва е остра и изкърви, тогава трябва да потърсим лекарска помощ.

Засегнати

По думите на специалиста язвите засягат хората в активна работна възраст. “Стресът също не е за подценяване в етиологията на язвената болест, защото когато живеем под стрес, ние не внимаваме нито какво ядем, нито кога ядем. Знаем, че не трябва да употребяваме люто и пикантно, но въпреки това, някои хора не се съобразяват с това и допълнително допринасят за появата на заболяването.

Д-р Тодорова обясни, че язвата се лекува. “Преди време се говореше в учебниците, че язвата на дванадесетопръсника е доброкачествена, а на стомаха е злокачествена. Вече не е точно така, защото ако е причинено от Хеликобактер пилори. ние правим ередикационна схема на Хеликобактер пилори, която включва поне два антибиотика за 7 до 14 дни лечение, по преценка на доктора, с инхибитори на протонната помпа”, посочи тя. От думите й стана ясно, че това е периодът, в който може да се излекува инфекцията, а за самата язва е необходимо още време за заздравяването на язвата и да се възобнови лигавицата на стомаха, като това е в сила за двата вида язва. Д-р Тодорова апелира да не се подценява гастритът - предвестникът на заболяването, а активно да се лекува, защото той представлява възпаление на стомаха, което ако не се лекува се стига до язва.

Не пийте кафе на гладно

Не пийте кафе на гладно. Това се отразява зле на стомаха и може да ви докара язва, обясни гастроентерологът д-р Дария Тодорова. “Затова казваме цигара, кафе на гладно не. Те повишават киселиността в стомаха. “Хапнете поне една бисквитка, колкото и малко да е, човек трябва да хапне преди това. За да се смеси напитката с храната”, препоръча специалистът. Тя подчета още, че хората могат да ядат всичко, но в разумни количества.

Киселините изгарят, но има лек срещу тях

Киселините изгарят, но има лек срещу тях. В това увери гастроентерологът д-р Дария Тодорова от “Пирогов”. Тя обясни, че те се предизвикват от повишената киселинност, връщане на киселина от стомаха към хранопровода. “Причината за гастроезофагиалната рефлуксна болест, освен повишената киселинност, това е наднорменото тегло, защо то създава повишаване на интраабдоминалното налягане. Един по-пълен пациент е с по-голямо налягане в корема”, заяви тя и посъветва хората да не пристягат много коланите, защото това също може да предизвиква киселини. Друга препоръка е да се спи на по-висока възглавница, защото киселините атакуват предимно през нощта, добави още специалистът. Медикът каза, че когато те се появят най-доброто противодействие е употребата на инхибитор на протонната помпа, някои хранителни добавки и коментира, че практиката да се пие сода - дава резултат, но краткотраен. По думите й появата на киселините е сигнал, че трябва да се прегледате, но не означава, че имате язва.

Фастингът е крайност, която може да ни навреди

Фастингът е крайност, която може да ни навреди и затова не го харесвам, заяви гастоентерологът д-р Дария Тодорова. Тя коментира, че този режим може да обремени един човек, затова е много важно, пациентът да яде между 3 и 5 пъти на ден, в много малки количества, така че човек да не изпада в чувство на постоянен глад или да изпита т.нар. вълчи глад, при който да отиде настървен, да отвори хладилника и да погълне каквото му видят очите. “Когато имаме често, по-малко хранене и избираме какво да ядем, защото трябва да имаме достатъчно белтъчини, въглехидрати и мазнини, това не е такова голямо количество, но то ни засища, когато е в правилните пропорции. Така хем ще отслабваме, хем ще сме здрави и няма да чувстваме глад, хем ще допринасеме за общото бългополучие на организма, и включително за това да не получаваме киселини и да не се разболява стомаха ни”, каза тя. Специалистът призова да обръщаме внимание на всеки сигнал, който организмът ни дава и да не неглижираме симптомите.

