К аквото имате да довършите или с някого да се разберете по старите договори и сделки, направете го до края на годината. Навлизате в лична година 1-ца, която ще постави ново начало в живота ви, ще издигне работата и партньорските ви връзки на по-висока степен и ще даде възможност да стартирате нова дейност и нов начин на живот на ново място. Планирайте преместване, пътувания и нови контакти. Направете отсега нужните резервации, мислете и действайте в по-далечна перспектива. Около 7-10 юли 2026 съдбата ще ви предложи нови варианти. Юпитер ще бъде в перфектен аспект спрямо рожденото ви Слънце. Може да дочакате повишение и преназначение, а някой ще стартира и нов бизнес. Взетите през юли решения ще ви заземят на подходящата позиция, която ще ви носи късмет, пари и благоприятно развитие в бъдеще. Направете си реклама по всички възможни начини и привлечете нови партньори в работата и любовта.

Родените на изгрева са стари духове, имат дарби на писател и разказвач. Един ден ще пишат книги, с всеки може да се разберат и да осъществят перспективен контакт. Някога в живота им ще се появи партньор, роден около Еньовден, когото е добре да привлекат и задържат и в живота, и в работата си. Такива хора ще им оказват магическа подкрепа и стимул в живота и любовта. Родените на обед имат мисия на водач и организатор на големи колективни проекти, но детството им ще е трудно. Родените на залеза ще сменят няколко работи и професии, преди да намерят своето място в живота. Ще живеят далече от дома и ще получават пари и протекции от чужденци или чуждестранни фирми.

Овен 21 март – 20 април

Родените в първата декада е добре да направят някои отстъпки, да разберат и приемат мотивацията в поведението и действията на близки и партньори, за да има мир и любов в отношенията. Ден на човешката душа. Опитайте да разберете другата гледна точка. Не бързайте с поставянето на условия. Направете жестовете, които се очакват от вас, иначе всички ще загубят. 6-и изисква и дава балансираност, но на 7-и се пригответе за експлозия в действия и чувства. Ще се поставят ултиматуми. 8-и вледенява едни отношения, но в други носи хармония. На 9-и на всички нива са заложени мрежи, наивните ще се хванат. От 10-и Нептун става директен и на 26-и януари ще навлезе в Овен, разпалвайки факела на личното ви вдъхновение. 11-12-и са успешни.

Телец 21 април – 20 май

Ден с хармонична и ведра енергетика, не си нарушавайте спокойствието и това на другите. Крясъците и скандалите разболяват и вредят повече от друг път. Препоръчват се и физически упражнения, водещи към релакс и душевна хармония. Заемете се с тихи семейни дела, изчистете дома. Всичко вредно лесно се отделя и изхвърля и от организма, стимулирайте го. 6-и е ден на равнопоставеност в отношения и действия. 7-и е ден за танци, хапване и пийване, но с мярка. На 8-и може да срещнете ледени сърца и неразбиране и на 9-и да преживеете моменти на загуби и предателства. На 10-и Луната навлиза в Дева, всяка инициатива може да потръгне, а на 11-и и да се разгърне в по-голям мащаб. 12-и е ден за проучване.

Близнаци 21 май – 21 юни

Чудесен ден за преговори, а някой може да направи или да получи предложение за брак. Сключените бракове днес и утре ще бъдат благословени и дълготрайни, висшата любов ще ги покровителства. Не отлагайте, подредете живота си. В момента сте в силна юридическа позиция, активизирайте се по линия на личното и семейно подсигуряване. Късметът ще е с вас. На 6-и агресивната енергия спада, опитайте и с всеки ще се разберете. Най-благоприятният уикенд за сключване на брак. 7-и е ден за сватби и веселби. На 8-и лагерите ще се оформят, а на 9-и кой както може ще се опитва да прецака другите. На 10-и важното свършете бързо, навлизате в конфликтен период. На 11-12-и ще се водят важни битки за територии.

Рак 22 юни – 21 юли

Балансиран ден, в който с всеки може да се разберете, да уточните мнения и позиции и да решите в каква посока ще продължите. Време е за предложения, които ще оставят в миналото колебанията дали да сте заедно или да се разделите с важни хора в живота. Благоприятен ден за брачни предложения, но сексът в тази вечер няма да е на ниво. Отложете го за утре. На 6-7-и Луната е в Рак в съвпад с Юпитер и в перфектни аспекти с планетите в Риби и Скорпион. Най-хубавите дни за сключване на брак и брачно предложение до края на годината. 8-и е ден на преобразяването, всичко се променя. 9-и е рисков, а на 10-и сте близо до важна цел. За 11-и планирайте съвместни инициативи. От 12-и навлизате в рисков период.

Лъв 22 юли – 22 август

Не си нарушавайте спокойствието, останете сред свои, посветете деня на близките и децата. Сега е моментът да изпълните нечии желания и това, за което някой отдавна ви моли. Добре е да се правят упражнения, водещи към душевна и физическа хармония. Не е нужно да се борите и състезавате с никого. Спазвайте диета, изчистете дома, прочистете душата от шлаката. Посветете уикенда на семейството, направете и чакайте предложения за брак или съвместно съжителство. В тези дни ни води за ръка любовта. От 8-и Луната навлиза в Лъв и ви дава предимства. На 9-и правите засада и хващате някой в крачка. На 10-и вече сте на финала, ще получите награда, а на 11-и може да сключите и нов договор. 12-и ви носи нужната информация.

Дева 23 август – 22 септември

Ден на примирие, всичко може да се уреди и подреди според желанията ни, стига да се доверим на човещината. Малък компромис, жест и крачка към другия ще донесат хармония в живота ви. Опитайте да влезете в положението на близки и приятели и постъпете така както ви диктува усещането за правилния избор. Ден на богинята на човешката душа Психея. На 6-и вече знаете какво да кажете и направите, не отлагайте обясненията. 7-и е чудесен ден за брак, за любовни и делови предложения. 8-и е денят на личното ви обезпечаване, бъдете реалисти. За 9-и не планирайте подписване на нови договори и сделки. Каквото отложите за 10-11-и, ще мине успешно, ще ви вдигне нивото и оправи семейното и материално положение.

Везни 23 септември – 22 октомври

Днес сте склонни на конфликти точно в момент, когато другите търсят път към вас, опитват да спечелят сърцето и доверието ви. Не си затваряйте очите и сърцето за каещите се грешници. Ден на човешката душа, на любовта и възможността да се преодолеят различията и дистанциите и отново заедно да се движим напред. Не се инатете, обичайте и простете. На 6-7-и удряте на камък в отношенията, Луна и Юпитер ви гледат в конфликтен аспект от знака на Рака. На 8-и се съобразете с реалностите, направете компромис. 9-и носи рискове и опити за измами и манипулации. Лъжем се взаимно. На 10-11-и всяка цел е достижима, всичко може да се постигне и да получи благоприятното за всички развитие. На 12-и влизате в нова среда.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Един ведър, хармоничен и успешен ден, в който с всеки може да се разберете и вече да се съберете с голямата си любов. Предстои уикенд, даващ шансове за любов, предложения и зачеване. В по-добра позиция са родените в първата декада, а утре и другите ще получат повече шанс и възможности и може да направят обезпечаващата крачка в съвместния живот. Всяка инициатива на 6-7-и носи късмет и любов, най-добрите дни за предложения и сключване на брак. На 8-9-и влизате в зациклени и губещи положения и връзки. Не рискувайте, отлагайте новите инициативи за 10-11-и, когато поне една цел ще бъде постигната, а сключените договори ще донесат обезпечение, пари и придобивки в бъдеще. На 12-и е добре за среща с учителите.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Ден за преговори, за пробив в нова среда, за търсене на съюзници и спонсори. Опитайте и ще се разберете по всякакви спорни въпроси. Днес лесно се дели неделимото преди, уреждат се имотни отношения и се правят изгодни предложения. Днес и утре са и най-добрите дни в този месец за предложения и сключване на брак. Подпишете и предбрачно споразумение. Днес и утре може да обезпечите живота си с перспективни връзки, с любовно предложение и сключване на брак. На 8-и идват заслужени награди или повишение. На 9-и печелите от битките и конфликтите на други двама. На 10-и вашата кандидатура ще бъде одобрена, ще се приемат и предложенията ви. 11-12-и са дни на срещи с равностойни противници, обединете се.

Козирог 22 декември – 20 януари

Не бързайте да искате и да притискате другите с личните си амбиции и разпореждания. Пресечете от раз конфликтите. Ден на душата и любовта. Компромисите рушат преградите на миналото. С лекота ще се разберете, ще се сродите и съюзите по роднинска и приятелска линия. Най-хубавият уикенд до 3 януари за сключване на брак. Висшата любов ще ви пази. 6-7-и са за вас дни на предизвикателства в любовта. Не протакайте, чакайте и направете предложение за брак. На 8-и водете преговори, подпишете нов договор. 9-и е рисков, но на 10-11-и късметът ще ви следва, ще получите пари, видимо и невидимо покровителство, помагащо да уредите спорните въпроси. 12-и е ден на преобразяването, навлизате в рисков период.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Отминаващото пълнолуние препълва чашата на страсти и желания, време е да се вземат важни решения, да се правят предложения и да се помисли за бъдещето на семейството. Връзките ни са покровителствани от любовта и висшето вдъхновение. Направете предложение и чакайте такова и дано щастието ви се усмихне. Обадете се на любимите хора. 6-и отваря шансове за помирение и поощрение, с всеки може да се разберете. На 7-и ще имате повод да почерпите, направете и чакайте предложения. В тези дни любовта каца на рамото ни и дано я забележим и оценим. 8-9-и са противопоставящи и тежки дни, но на 10-11-и постигате целта си и от 12-и вече влизате в нов коловоз. Чака ви успешен и стимулиращ уикенд.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес може да се разберете с всеки, да се помирите и съберете с любимите хора или да осъществите среща и връзка, която в бъдеще ще ви ожени, заземи и стабилизира. Най-благоприятният уикенд за сключване на брак и предбрачен договор. Поканете любовта на среща, направете и чакайте предложение. Може да направите обезпечаващия ход в живота си. Прекрасен уикенд предстои за родените под Риби. На 6-7-и планетите от Рак и Скорпион стимулират всяка ваша инициатива, особено в любовта. 8-и прокарва новите граници, някои отношения се вледеняват. На 9-и нищо важно не започвайте. На 10-11-и ще работите за чужда кауза и дано това да е в полза на близките и децата. На 12-и печелят добре информираните.

Неда Иванова